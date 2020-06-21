РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июн. Из Томилинского лесопарка в подмосковных Котельниках вывезли 16 кубов бытового мусора, сообщил в Instagram-аккаунте глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

20 июня прошел субботник в Томилинском лесопарке.

«В ходе субботника из леса вывезли 16 кубов бытового мусора. В общей сложности в уборке приняли участие 70 человек - это активные, небезразличные жители, сотрудники администрации и УК, депутаты. <...> Огромное спасибо всем, кто уделил этот выходной день для того, чтобы навести порядок в излюбленном месте отдыха», - написал Жигалкин.

Он добавил, что еще 32 куба вывезли с карьера, Горняка и острова Каменка.

По словам Жигалкина, только вместе можно сделать чище Котельники.