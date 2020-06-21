РИАМО - 21 июн. В Москве свыше 180 тысяч специалистов отмечают профессиональный праздник - День медицинского работника, в этом году этот праздник особенно важен, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи — ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник. На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача – сохранить здоровье горожан. Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 миллионов раз», - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что текущий год стал особым испытанием для медиков. Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции, сфера здравоохранения не останавливала работу ни на минуту. При этом столичной системе здравоохранения удалось выстоять даже в дни самой пиковой нагрузки.

«За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений здравоохранения и конкретных людей. Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то — в кругу семьи», - добавила Ракова.

Она выразила благодарность каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу.

В большой команде столичной системы здравоохранения трудятся более 48 тысяч врачей, более 50 тысяч медицинских сестер, около 9 тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок, 2,5 тысячи рентгенлаборантов. Более половины из них – младше 45 лет. Самому молодому специалисту – 18 лет, а самому старшему — 92 года.

Больше всего в столице врачей-педиатров, терапевтов, врачей общей практики и анестезиологов-реаниматологов.

«Этот день объединяет более 180 тысяч специалистов московского здравоохранения, которые сегодня трудятся в столичных больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи, в диагностических лабораториях, научных и образовательных организациях. Вы всегда находитесь на передовой», - поздравил медицинских работников руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В Москве созданы все условия для постоянного повышения квалификации и переподготовки врачей и медсестер. За прошлый год повышение квалификации прошли 25 210 врачей и более 53 тысяч медсестер. Подтвердили либо повысили квалификационную категорию 7 765 специалистов, что почти на полторы тысячи человек больше, чем годом ранее.

Более 550 медицинских работников в прошлом году прошли зарубежные стажировки в лучших клиниках Израиля, Южной Кореи, Италии и Франции.