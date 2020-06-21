РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия на Бережковском проезде микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. В настоящее время подрядная организация «СевСтрой» приступила к работам по фрезеровке асфальтового покрытия на проезжей части Бережковского проезда», - говорится в сообщении.

Планируется уложить асфальт по двум полосами от проходных Климовского специализированного патронного завода до поворота вблизи гаражно-строительного кооператива, далее заменить асфальт на полосе вдоль тротуара, не доходя 50-70 метров до поворота на участок №2.

Также в микрорайоне проводятся работы по строительству тротуара вдоль участка №2.