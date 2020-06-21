РИАМО - 21 июн. В Московской области выявили 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период пандемии зафиксировано более 53 тысяч случаев инфицирования, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Московской области зафиксировано 53 869 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе скончались 783 заболевших. При этом выздоровели и выписались 23 798 пациентов с подтвержденным Covid-19.

В Подмосковье начали снимать ограничения, введенные из-за пандемии. В то же время продолжает действовать масочно-перчаточный режим — в общественных местах региона необходимо носить маски.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.