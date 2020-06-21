РИАМО - 21 июн. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова поздравила медработников с профессиональным праздником и отметила, что медики справляются со своей работой на отлично.

«В этом году наш профессиональный праздник имеет особенное значение не только для медицинских работников, но и для каждого человека. Доверие, оказанное вам, преумножилось многократно, а вместе с ним и ответственность», — написала Стригункова в Instagram.

Она с гордостью отметила, что медики Подмосковья – это сплоченная команда, которая каждый день спасает жизни в сложных условиях. В регионе работает 120 тысяч медицинских сотрудников.

Глава ведомства добавила, что профессия медика всегда была и останется самой благородной и востребованной в обществе.

В пик пандемии в регионе боролись с коронавирусом около 40 тысяч медработников. Для врачей, работающих с коронавирусными пациентами, предусмотрены меры поддержки и дополнительные выплаты.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.