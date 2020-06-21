РИАМО - 21 июн. В Москве за 21 июня, а также за ночь на воскресенье выпало больше 40% осадков от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве за день субботы и ночь с субботы на воскресенье выпал 31 миллиметр осадков, что больше 40% от месячной нормы», - сказал Леус.

Он отметил, что больше всего осадков выпало во Внукове. Так, там выпало 47 миллиметров осадков, что составляет больше 60% от месячной нормы.