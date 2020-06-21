РИАМО - 21 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за тысячи спасенных жизней.

«Как никогда, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы - в период борьбы с коронавирусом - вы проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества. Мужество, преданность делу, заботу и участие к тем, кто нуждался в вашей помощи», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава столицы пожелал медикам счастья, заслуженного уважения, удачи и здоровья.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.

День медика в Москве отпразднуют акцией «Спасибо медработникам». Поздравления появятся на бульварах в виде выставок, а в метро и МЦК благодарности медикам зачитают звезды.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.