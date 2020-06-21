РИАМО - 21 июн. В Москве на воскресенье выявили самое низкое число новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 с 9 апреля, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в столице выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составило 8%.

«41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты с подтвержденным Covid-19, а также те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

С 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По последним данным, иммунитет сформировался у 17,4% населения.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.