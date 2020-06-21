РИАМО - 21 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил медиков с Днем медицинского работника и пожелал им крепкого здоровья и счастья.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В это непростое время вы делаете все возможное, чтобы остановить пандемию и помочь тем, кто обратился к вам за помощью. Вы настоящие герои!» — написал Брынцалов на своей станице в соцсети «Вконтакте».

Он пожелал каждому врачу, медсестре, фельдшеру, санитару, водителю «скорой помощи» крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и праздничного настроения.

Также медиков с праздником поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«На плечах людей в белых халатах лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши медики с этой важной миссией успешно справляются, внося весомый вклад в развитие столичной системы здравоохранения, которую отличают современные технологии, высокое качество и доступность», - сказал Шапошников.

Он пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, благодарных пациентов, профессиональных достижений и спокойных дежурств.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.