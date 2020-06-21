РИАМО - 21 июн. В столице выявили 968 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования достигло 213 946, говорится в сообщении оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали 7 728 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 584 680 случаев инфицирования, скончались 8 111 пациентов, вылечились 339 711 человек.

В Москве за период эпидемии вылечили 135 556 пациентов, скончались 3 597 человек.

Для профилактики коронавирусной инфекции в городе действует масочно-перчаточный режим, отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.