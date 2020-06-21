РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков с их профессиональным праздником и пожелал им здоровья и успехов.

«Поздравляю с праздником всех наших врачей и медиков — огромную, дружную, профессиональную армию. Спасибо за ваши добрые дела, отвагу и самоотверженность в это очень непростое время», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона подчеркнул, что медики всегда проявляют свои лучшие качества. При этом он отметил, что события последних трех месяцев вызывают уважение.

«Низкий вам поклон. Здоровья и успехов! Мы всегда с вами!» - заключил губернатор.

В пик пандемии в Подмосковье боролись с Covid-19 порядка 40 тысяч медицинских работников. В регионе принят ряд мер для поддержки врачей в условиях пандемии, а также введены стимулирующие премии.