РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Из-за ливня, который прошел 20 июня днем, в Балашихе возникли серьезные подтопления автодорог, в том числе в микрорайоне Новое Измайлово, ситуация оценивалась как аварийная, пострадало много автомобилей, припаркованных во дворах, сообщается в Instagram-аккаунте микрорайона Новое Измайлово.

Жители микрорайона разместили в соцсетях многочисленные фото и видео, на которых видно, как в субботу от разгула стихии сильно поднялся уровень воды и были затоплены улицы и автомобили в микрорайоне.

«Очередной потоп в Новом Измайлово около дома Демин Луг 6/5, Горенский бульвар, 5, СНТ и Объездное шоссе. Ливневки так и не чистят, ливневку за ТЦ («Новоизмайловский» - ред.) так и не сделали в нарушение всех норм. Спасайте машины»,- говорится в сообщении.

По словам жителей, все ливневки забиты песком, который подсыпали сверху ручья за торговым центром. И подобная ситуация повторяется каждый раз после обильных дождей.

Жители микрорайона попросили, наконец, решить вопрос с откачкой воды, из-за которой портятся асфальт, припаркованные машины, а также создается дискомфорт пешеходам.

Через некоторое время на место затопления выехали сотрудники Балашихинского водоканала. В течение получаса они устранили проблему, проверив канализационные решетки, убрав мусор, который принесло вместе с осадками.