РИАМО - 21 июн. В Московской области от коронавирусной инфекции вылечились 1 202 человека за прошедшие сутки, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 23,5 тысячи пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«В Московской области еще 1 202 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших», — отмечается в материале.

В Московской области отменили некоторые ограничения, введенные раннее из-за распространения коронавирусной инфекции: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили деятельность летние веранды ресторанов и кафе и так далее.

Для профилактики инфекции в общественных местах региона необходимо носить маски.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.