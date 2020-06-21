РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В Домодедове за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии в округе выявили 1 541 случай инфицирования, сообщаетcя на сайте Минздрава Московской области, посвященному ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 591 случай заражения Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 53 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 778 человек. Выздоровели и выписались 22 596 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1541 (+20)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.