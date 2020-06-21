РИАМО - 21 июн. В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 007 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у пациента Covid-19 проводятся специальные исследования. После выписки все, кто должен оставаться под медицинским наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, для этого нужно позвонить по номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.