РИАМО - 21 июн. Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания могут восстановиться за ближайший месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«То, что происходит, значительно выше всех ожиданий рестораторов. Я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится», - сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

По его словам, за последние дни ресторанный бизнес уже достиг 65% объемов, которые были до пандемии.

Ранее в Москве возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, они приостановили свою деятельность на время самоизоляции.