РИАМО - 21 июн. В столице за минувшие сутки скончались 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

Общее число летальных случаев достигло 3 597.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

Чтобы не рисковать здоровьем окружающий, при недомоганиях нужно вызвать врача на дом.

Для профилактики инфекции в общественных местах города нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.