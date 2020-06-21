РИАМО - 21 июн. В Москве и Московской области в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В первой половине дня столица и область еще останутся под влиянием холодного атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха вернется в привычную климатическую норму. В Москве температура будет колебаться от 21 до 23 градусов тепла, а в Подмосковье — от 18 до 23 градусов тепла.

Северный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.