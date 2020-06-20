РИАМО - 20 июн. В Солнечногорске мужчину засыпало грунтом при строительстве колодца на одном из участков садоводческого товарищества «Клочково», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Обрушение произошло из-за нарушения правил техники безопасности при проведении земляных работ. Рабочего засыпало на глубине шести метров, его товарищи сообщили о происшествии в службу «112».

«Прибыв на место происшествия, один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился в шахту. Аккуратно откопав рабочего, он закрепил на нем спасательные веревки, и дежурная смена подняла мужчин на поверхность», — сказал старший смены Виктор Пересада.

Благодаря оперативности спасателей мужчина не получил серьезных травм, чувствовал себя хорошо и ему не понадобилась медицинская помощь.

«Сдавление конечностей может привести к необратимым последствиям, к тому же всегда остается вероятность дальнейшего обрушения грунта. Благодаря профессиональным действиям спасателей, мужчину удалось быстро извлечь на поверхность без вреда для его здоровья», — заключил Пересада.