РИАМО - 20 июн. 33 миллиона цветов украсили столицу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, композиции появились вдоль дорог и вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Клумбы оформили на Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, Кутузовском проспекте, Шмитовском проезде, на пересечении Земляного вала и Николоямской набережной.
Она отметила, что общая площадь цветников составила более 650 квадратных метров.
Высадка однолетних растений в городе завершилась 10 июня. Город украсили 33 миллиона цветов: пеларгонии, бегонии, петунии, бархатцы и другие. Всего насчитывается 42 вида растений. Сейчас клумбы начинают дополнять многолетними растениями.
«С каждым годом многолетних цветов на городских клумбах становится все больше. Так, в этом году будет высажено более 1,2 миллиона многолетников, что вдвое больше, чем в прошлом году», — добавила Кораблина.
Летние клумбы будут радовать жителей столицы до осени, после чего в октябре высадят 12,5 миллиона луковиц тюльпанов. Они зацветут весной.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии