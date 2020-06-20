РИАМО - 20 июн. 33 миллиона цветов украсили столицу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, композиции появились вдоль дорог и вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Клумбы оформили на Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, Кутузовском проспекте, Шмитовском проезде, на пересечении Земляного вала и Николоямской набережной.

«Оформлением клумб, посвященных 75-летию Победы, занимались ландшафтные архитекторы ГБУ «Автомобильные дороги». Они создали яркие цветочные картины с исторической символикой – георгиевскими лентами, орденами «Победа», а также цифрами «1941 – 1945». В оформлении было использовано более 65 тысяч однолетних культур – колеус блюме, тагетес отклоненный, бегония изящная, цинерария приморская, ирезине», — сказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.

Она отметила, что общая площадь цветников составила более 650 квадратных метров.

Высадка однолетних растений в городе завершилась 10 июня. Город украсили 33 миллиона цветов: пеларгонии, бегонии, петунии, бархатцы и другие. Всего насчитывается 42 вида растений. Сейчас клумбы начинают дополнять многолетними растениями.

«С каждым годом многолетних цветов на городских клумбах становится все больше. Так, в этом году будет высажено более 1,2 миллиона многолетников, что вдвое больше, чем в прошлом году», — добавила Кораблина.

Летние клумбы будут радовать жителей столицы до осени, после чего в октябре высадят 12,5 миллиона луковиц тюльпанов. Они зацветут весной.

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