РИАМО - 20 июн. Среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Газета.ru.

«Проверка проходила в период второй фазы возобновления чемпионата. К 19 июня более 200 спортсменов прошли многократное тестирование, из них 11 оказались заражены Covid-19», - говорится в сообщении.

Хоккеисты, у которых выявили инфекцию, ушли на самоизоляцию и следуют разработанным протоколам.

Ранее руководство главной хоккейной лиги мира приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».

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20 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.