РИАМО - 20 июн. Столичные врачи вылетят в Забайкальский край, чтобы помочь организовать лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

Медики поделятся опытом лечения пациентов на дому.

«В Москве была выстроена эффективная система ведения пациентов с легким или бессимптомным течением болезни на дому. С 23 марта пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» по решению врача могут оставаться на лечении дома», — отмечается в материале.

Главной задачей лечения пациента на дому является не упустить ухудшение состояния и вовремя помочь или госпитализировать зараженного инфекцией.

Также специалисты из Москвы расскажут коллегам об основных аспектах организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований. В столице на базе поликлиник функционируют КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на Covid-19.

Кроме того, для диагностики коронавируса в больницах проводят дополнительные обследования, в том числе анализ крови, анализ на коронавирус, ЭКГ. Пациентов обеспечивают бесплатными лекарствами.

Столичные медики также привезут с собой в Забайкальский край лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

В состав бригады входят главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников; главный врач Диагностического центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев; заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Консультативно-диагностической Поликлиники № 121 Артем Инджиев; врач-инфекционист Диагностического центра № 5 Татьяна Адамовская и заведующий филиалом № 4 Городской поликлиники № 6 Евгений Фонин.

Ранее врачи столицы были отправлены в Дагестан, Северную Осетию – Аланию, Забайкальский и Камчатский край, Ингушетию, Псков и Владимир. В Забайкальском крае уже работает одна бригада столичных врачей.

В качестве помощи в регионы доставили 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и 280 тысяч упаковок медикаментов.

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20 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.