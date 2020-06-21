РИАМО - 21 июн. В воскресенье в Московской области и столице пройдут акции в память о павших в годы Великой Отечественной войны, мероприятия будут проходить в ночь с 21 на 22 июня.

В Подмосковье движение «Волонтеры Победы» реализуют общественную акцию «Свеча Памяти - Подмосковье помнит». Так, в день памяти и скорби Волонтеры Победы зажгут более 20 тысяч свечей в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году акция пройдет в новом формате. В 10 городах Московской области создадут огненные картины из свечей. К примеру, в Королеве выложат легендарный танк Т-34, в Шатуре символ мира - голубя, а в Орехово-Зуеве надпись «Подмосковье помнит».

Мероприятия начинаются вечером в воскресенья во всех округах Подмосковья.

Также памятные свечи зажгут в Москве. Свечу от Вечного огня у стен Музея Победы на Поклонной горе зажжет министр культуры РФ Ольга Любимова. В 22:00 она даст старт началу акции «Огненная картина войны».

Кроме того, в 21:00 на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» в Москве начнется акция Линия Памяти. Там будет создано 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой.

Первую свечу, установленную на дате 22 июня 1941 года, зажжет руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Поддерживать огонь «Линии памяти» будут 50 волонтеров.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>