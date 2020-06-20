РИАМО - 20 июн. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова проверила жилые комплексы (ЖК) в Раменском городском округе, после снятия ограничений, введенных из-за Covid-19, на ЖК «Новый Раменский» и ЖК «Родники» возобновилось строительство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сегодня (20 июня – ред.) мы посетили два объекта: ЖК «Новый Раменский» и ЖК «Родники», там граждане ждут квартиры с 2015 года. По данным объектам были найдены инвесторы, которые смогли восстановить работы после ограничений, связанных с коронавирусом. На площадках усилена работа: на ЖК «Новый Раменский» - 500 рабочих, на ЖК «Родники» у дома N7 - 65. Инвесторы подтверждают завершение строительства осенью 2020 года», — сказала Федотова.

Директор проектов ГК ФСК Иван Бажин отметил, что компания прикладывает максимум усилий, чтобы дольщики ЖК «Новый Раменский» смогли быстрее получить ключи от новых квартир. Он добавил, что уже достроены и введены в эксплуатацию четыре дома из десяти. После пандемии наверстываются сроки строительства оставшихся корпусов.

«Выполняются работы по благоустройству, внутренним инженерным системам и отделке мест общего пользования. До сентября включительно планируем завершить строительство шести домов», — рассказал Бажин.

Директор по строительству АО «ЮИТ Московский регион» Владимир Савельев добавил, что строительство возобновилось при соблюдении эпидемиологических стандартов. За неделю стройка достигла прежних оборотов и мобилизовала рабочую силу.

«Планируем сдать дом в октябре текущего года. На 90% завершены монтаж инженерных систем, идут отделочные работы, работы по внешним инженерным сетям», — заключил Савельев.

В ЖК «Новый Раменский» 1267 граждан-дольщиков. После признания застройщика ООО «ГарантияСтройИнвест» банкротом в 2017 году строительство завершает ГК ФСК.

ЖК «Родники» достраивает АО «ЮИТ Московской регион», после признания ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» банкротом в 2017 году 240 человек стали обманутыми дольщиками.