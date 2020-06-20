РИАМО - 20 июн. В подмосковном Звездном городке устранили замечания, выявленные в ходе рабочей поездки 11 июня министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Главным вопросом, который волновал жителей города, стало содержание дворовых территорий и дорог.

«В округе на дорогах ликвидировали шесть ям, убрали смет на дорогах и окосили порядка одного километра травы вдоль проезжей части», — отмечается в материале.

Также отремонтировали два участка дорог №1 и №4 длиной более одного километра. Работы осуществлялись за счет областного бюджета, из которого выделили более 3,5 миллиона рублей, и муниципального бюджета – около 0,18 миллиона рублей.