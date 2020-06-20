РИАМО - 20 июн. В Московской области сотрудники Госавтоинспекции на выходные усилили профилактическую работу по предотвращению ДТП, в которых могут пострадать дети, говорится в сообщении пресс-службы БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Так, в подмосковной Шаховской автоинспекторы провели мероприятие «Детское кресло», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием маленьких пассажиров, популяризацию использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — отмечается в материале.

Инспекторы ГИБДД напомнили жителям региона о правилах перевозки маленьких пассажиров в автотранспорте, о способах крепления детских удерживающих устройств в автомобиле и об основных правилах выбора детских автокресел.

В округе Жуковский сотрудники полиции провели профилактические беседы с жителями СНТ и напомнили о безопасности на дороге.

Работники Госавтоинспекции разместили плакаты о правилах дорожного движения на информационных стендах, провели беседы с юными участниками дорожного движения и напомнили родителям о том, что необходимо контролировать детей на отдыхе.