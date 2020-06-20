В субботу, 20 июня, на Московский регион обрушилась очередная сильная гроза. В столице оказались подтопленными несколько крупных улиц. Также досталось и Подмосковью. О том, что происходило сегодня на улицах городов, смотрите в специальной подборке из соцсетей.
В Богородском владельцам пришлось вызволять свои машины самостоятельно.
А это видео из центра Москвы. Ливневки не справляются.
Река Рачка на Ивановской горке сегодня.
По подземному переходу только вплавь.
Затопленный вход на станцию "Бульвар Рокоссовского".
А это один из крупнейших за сегодня подтоплений - улица Подольских Курсантов в столице.
У некоторых автовладельцев на сегодняшний град даже сработала сигнализация.
Северное Чертаново сегодня смыло.
Королев тоже постепенно затапливает.
Ну а кто-то попал под ливень прямо во время прогулки.
И напоследок кадры с Варшавского шоссе.
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