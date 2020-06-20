РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске поздравили ветеранов Подольского роддома накануне Дня медицинского работника, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Дня медицинского работника заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и развития потребительского рынка Александр Скобенников и сотрудники Подольского роддома поздравили ветеранов медучреждения.

«Медиков в прошлом не бывает! Ведь медицина не терпит случайных людей, в нее приходят по призванию. Для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками – необходимы душевная щедрость, чуткость и благородство. Оказывая помощь человеку в самые нелегкие минуты его жизни, медицинские работники совершают порой невозможное», - говорится в сообщении.

Они выразили искреннюю признательность ветеранам медицины, отдавшим многие годы здравоохранению, за их профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу.