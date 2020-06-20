РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска почти завершили вынос наружных сетей из пятна застройки для одного нового дома и сделали армирование стен технического этажа для другого, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский 18 июня провел рабочее совещание на строительных площадках домов-новостроек №17А и №72А в поселке Дубровицы.

«На строительной площадке дома №72А работало 16 человек. На сегодняшний день вынос наружных сетей из пятна застройки выполнен на 94%; разработка котлована - на 55%. Цаплинский дал указания подрядной организации ООО «СП» завершить работы по выносу сетей канализации и водопровода в срок до 22 июня, а также увеличить количество техники, занятой при разработке котлована. Ресурсоснабжающая организация МУП «Водоканал» должна оказать содействие по присоединению вновь построенных наружных сетей водопровода и канализации к действующим городским сетям», - говорится в сообщении.

На строительной площадке жилого дома №17А работало 26 человек. Там уже выполнили армирование стен технического этажа; ведут монтаж опалубки под последующее бетонирование. Председатель комитета указал отработать логистику в поставке материалов и оборудования, а также исключить возможное отставание от графика производства работ.

Строительство объектов ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2019-2025 годы». Срок переселения граждан - четвертый квартал 2020 года.

В случае возникновения вопросов по объектам жители могут обратиться в МКУ «Градостроительное управление» за разъяснениями, направив обращение на e-mail: ptomky@mail.ru.