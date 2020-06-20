РИАМО - 20 июн. В столице пострадали два человека в результате удара молнии, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Также сильный ветер повалил 10 деревьев.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70 процентов от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», — сказал Бирюков.

Он отметил, что последствия ливней коммунальные службы смогли предотвратить оперативно. В районы подтоплений выехали аварийные бригады. Они откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды.

Синоптики смогли спрогнозировать неблагоприятные погодные условия, поэтому городские службы были в режиме повышенной готовности.

«Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавил глава комплекса городского хозяйства.

Службы города до сих пор находятся в режиме повышенной готовности, чтобы в случае происшествия оперативно выехать на место.