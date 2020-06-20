РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Приход Кирилло-Мефодиевского храма передал Георгиевскому сестричеству более 45 килограммов продуктов, которые будут раздавать нуждающимся во время выдачи вещей в благотворительной лавке «На Благо», сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Приход Кирилло-Мефодиевского храма передал Георгиевскому сестричеству более 20 килограмм макаронных изделий, около 15 литров подсолнечного масла, 10 килограммов сахарного песка и сладости. Продукты планируем раздавать нуждающимся во время выдачи вещей из нашей благотворительной лавки «На Благо». Благодарим приход Кирилло-Мефодиевского храма за регулярную поддержку наших подопечных! Спаси Господи!» - говорится в сообщении.

В настоящее время сестричество подготавливает вещевую лавку «На Благо» для работы по выдаче вещей в привычном режиме. Планируется, что с 1 июля по пятницам она вновь будет открыта для всех желающих. За время карантина у людей было время разобраться в своих домах, поэтому лавка пополнилась большим количеством хороших вещей.