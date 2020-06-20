РИАМО - 20 июн. С 24 июня в федеральном музее-усадьбе «Архангельское», который расположен в городском округе Красногорск Подмосковья, откроется летний сезон и заработают выставки, на сегодня для посещения открыта только парковая зона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, председателем попечительского совета музея, замруководителя администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, а также членами Попечительского совета – председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, гендиректором «Группы ЛСР» Андреем Молчановым, директором музея-усадьбы Вадимом Задорожным проверил его готовность к открытию летнего сезона.
«Архангельское – это французский Версаль. Оно уникально, привлекательно, здесь лучший ландшафт, больше истории. Усилиями федеральных органов власти, министерств культуры, обороны, усилиями правительства Московской области и попечителями была сделана та работа, которая себя оправдывает», - сказал Козак.
Рядом с входом в музей со стороны Ильинского шоссе расположился новый визит-центр, в котором можно купить билет и организовать путешествие.
Кроме того, на территории музея-усадьбы реализовывается проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. В рамках реконструкции трех элементов объекта будет открыт выставочный зал, кинозал и кафе на 50 мест. Средства на оба объекта выделены Попечительским советом музея.
Заново в музее-усадьбе откроется «Искусство в движении. Каретная галерея Князей Юсуповых», в которой представлены редчайшие коллекции экипажей, принадлежавших дворянской семье.
«Важно создать максимально комфортные условия для наших гостей, чтобы они могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести здесь время всей семьей», - добавила Любимова.
Она также подчеркнула, что на сегодня есть масса планов по экспонированию тематических объектов, посвященных круглым датам.
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С 24 июня в федеральном музее-усадьбе «Архангельское» откроется летний сезон и заработают выставки > > > В настоящее время для посещения открыта только парковая зона. Андрей Воробьев совместно с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, председателем попечительского совета музея, замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, а также членами Попечительского совета – председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, гендиректором «Группы ЛСР» Андреем Молчановым, директором музея-усадьбы Вадимом Задорожным проверил готовность музея к открытию летнего сезона. «Архангельское – это французский Версаль. Оно уникально, привлекательно, здесь лучший ландшафт, больше истории. Усилиями федеральных органов власти, министерств культуры, обороны, усилиями Правительства МО и попечителями была сделана та работа, которая себя оправдывает», - сказал Дмитрий Козак. Купить билет и организовать путешествие в музее-усадьбе можно в новом визит-центре рядом со входом со стороны Ильинского шоссе. Также в «Архангельском» реализовывается проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. Реконструкция 3-х элементов объекта позволит открыть выставочный зал, кинозал, кафе на 50 мест. Средства на оба объекта выделены Попечительским советом музея. «Ключевая задача - чтобы в Подмосковье было как можно больше парков. Причём парков со всеми удобствами. В «Архангельском» мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится. Наша цель- чтобы в каждом городе был парк, аттракцион - места, где можно отдохнуть», - подчеркнул Губернатор. Одна из экспозиций, которые заново откроются, - выставка «Искусство в движении. Каретная галерея Князей Юсуповых». Здесь представлены редчайшие коллекции экипажей, принадлежавших дворянской семье. «Важно создать максимально комфортные условия для наших гостей, чтобы они могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести здесь время всей семьей. Есть самые разные планы на экспонирование тематических объектов, посвященных круглым датам», - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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