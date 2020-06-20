РИАМО - 20 июн. С 24 июня в федеральном музее-усадьбе «Архангельское», который расположен в городском округе Красногорск Подмосковья, откроется летний сезон и заработают выставки, на сегодня для посещения открыта только парковая зона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, председателем попечительского совета музея, замруководителя администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, а также членами Попечительского совета – председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, гендиректором «Группы ЛСР» Андреем Молчановым, директором музея-усадьбы Вадимом Задорожным проверил его готовность к открытию летнего сезона.

«Архангельское – это французский Версаль. Оно уникально, привлекательно, здесь лучший ландшафт, больше истории. Усилиями федеральных органов власти, министерств культуры, обороны, усилиями правительства Московской области и попечителями была сделана та работа, которая себя оправдывает», - сказал Козак.

Рядом с входом в музей со стороны Ильинского шоссе расположился новый визит-центр, в котором можно купить билет и организовать путешествие.

Кроме того, на территории музея-усадьбы реализовывается проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. В рамках реконструкции трех элементов объекта будет открыт выставочный зал, кинозал и кафе на 50 мест. Средства на оба объекта выделены Попечительским советом музея.

«Ключевая задача - чтобы в Подмосковье было как можно больше парков. Причем парков со всеми удобствами. В «Архангельском» мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится. Наша цель - чтобы в каждом городе был парк, аттракцион - места, где можно отдохнуть», - рассказал Воробьев.

Заново в музее-усадьбе откроется «Искусство в движении. Каретная галерея Князей Юсуповых», в которой представлены редчайшие коллекции экипажей, принадлежавших дворянской семье.

«Важно создать максимально комфортные условия для наших гостей, чтобы они могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести здесь время всей семьей», - добавила Любимова.

Она также подчеркнула, что на сегодня есть масса планов по экспонированию тематических объектов, посвященных круглым датам.