РИАМО - 20 июн. В столице устранили все крупные подтопления, которые влияют на дорожное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — отмечается в материале.

Подтопления были зафиксированы на Никульской улице, улице Подольских Курсантов, Мичуринском проспекте, Колпачном переулке, проектируемом проезде №2309 в Хамовниках, на Востряковском переулке, на улице Покрышкина, на проспекте Вернадского и на Варшавском шоссе.

В городе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя.