РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали делать новую автобусную остановку на улице Ихтиманская протяженностью 12 метров, которую вынесут из низины, чтобы она не затапливалась, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск долгие годы автобусная остановка на улице Ихтиманской находилась в низине и очень сильно подтапливалась при обильных осадках. Когда начался ремонт асфальта, территориальное управление микрорайона попросило РУАД №4 рассмотреть возможность обустройства новой посадочной площадки. Во время выезда на место выбрали возможные варианты.

«Приняли решение сделать посадочную площадку протяженностью 12 метров, установив на ней два автобусных павильона. Подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» 18 июня приступила к работам по обустройству новой посадочной площадки для автобусной остановки на Ихтиманской площади. От лица территориального управления выражаем благодарность сотрудникам РУАД №4 за поддержанную инициативу и оперативное начало работ», - говорится в сообщении.

Также на Ихтиманской улице выставят бортовой камень под новое асфальтовое покрытие и нанесут дорожную разметку.





