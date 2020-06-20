РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали укладывать асфальт на тротуарных дорожках на улице Заводская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».

«На улице Заводская начались работы по укладке асфальтового покрытия на тротуарных дорожках. В ближайшие три дня начнутся работы по укладке асфальтового покрытия толщиной семь сантиметров на проезжей части», - говорится в сообщении.

Ранее во дворе корпусов 1, 3, 4 дома 50 на улице Школьная завершили работы по ремонту тротуаров и проезда вдоль домов. Также обустроили дополнительные парковочные карманы. Сделали асфальтовое покрытие вблизи мусороуборочной площадки.