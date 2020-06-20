РИАМО - 20 июн. В ДТП на 53 километре автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево пострадали двое детей в возрасте 3 лет, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель 98 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не исправился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля», - сказал собеседник агенства.

Дети на заднем сидении были не пристегнуты. Один из них получил ссадины, а второго ребенка госпитализировали. Водитель не пострадал.