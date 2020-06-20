РИАМО - 20 июн. В столице в районе Никулинской улицы, 27, корпус 1 устранили подтопление и восстановили движение, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

На улице было затоплено несколько автомобилей, а движение перекрыто

«На Никулинской улице движение восстановлено», — отмечается в материале.

Также движение восстановили на улице в Хамовниках в Проектируемом проезде 2309 и на проспекте Вернадского.

Ранее после подтоплений движение восстановили на Востряковском и Колпачном проездах и на улице Покрышкина.