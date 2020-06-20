РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. В субботу в микрорайоне Павлино Балашихи загорелся автомобиль, пожар ликвидировали менее чем за 15 минут, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В субботу в 12:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Павлино, дом №10. В 12:37 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекались четыре человека и одна единица техники.