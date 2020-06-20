РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 23 июня отключат электричество в трех многоквартирных домах из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 23 июня специалисты Подольских электрических сетей будут выполнять ремонтные плановые работы на электроподстанции с 13:00 до 17:00. В это время электричество отключат по следующим адресам: улица Победы, дома №№12, 14; улица Рощинская, дом №19А», - говорится в сообщении.

Организация приносит извинение за доставленные неудобства.