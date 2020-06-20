РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Ягодный фестиваль открылся 19 июня на площади Ледового дворца «Арена Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, в субботу глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин вместе с первым заместителем министра потребительского рынка и услуг региона Кириллом Григорьевым проверили работу ярмарки, на которой представлен большой ассортимент сельхозпродукции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Большой выбор сезонных ягод и фруктов, сыров, меда, саженцев деревьев, кустарников и цветов, инвентаря для дачи, выпечки на основе ягод представили на ярмарке в Балашихе около 30 участников со всей России, в том числе из Подмосковья, Алтайского края и Адыгеи, а также других республик.

«Порядка 10 таких ярмарок одновременно сейчас проходят в разных округах региона, их мы стараемся открывать к выходным дням, чтобы люди могли найти время и приобрести все что им необходимо. Сегодня (в субботу - ред.) посмотрели, как организована ярмарка в Балашихе, где увидели продукцию не только местных производителей, которым мы отдаем приоритет, но и гостей из Алтая, Адыгеи, южных республик, поэтому покупатели могут насладиться аутентичными товарами из других регионов страны», - сказал Разин.

Он добавил, что сейчас время, когда начинается активный сезон сбора и реализации ягод, а со следующей недели начнется их массовый сбор.

«Конечно важно, чтобы подобного рода мероприятия были более доступны для покупателей, чтобы можно было приобрести ягоду без посредников с минимальной наценкой непосредственно от производителей. Сегодня в Московской области ягодой занимаются уже порядка 15 хозяйств. Каждый год мы увеличиваем объем производства ягоды, и появляются новые направления. Сейчас мы говорим уже о многолетних садах малины, ежевики черники, клубники», - подчеркнул Разин.

Он также рассказал, что в текущем году, будут заложены большие вишневые сады на юге Подмосковья – в Коломне, Луховицах, Зарайске, Кашире.

«Думаю, примерно через три-четыре года мы уже сможем радовать наших покупателей хорошей свежей и качественной подмосковной вишней», - заключил Разин.

Ягодный фестиваль завершится в Балашихе 21 июня. Время его работы: с 10:00 до 19:00.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, поэтому на фестивале можно находиться только в защитной маске, также рекомендуется надевать одноразовые перчатки.