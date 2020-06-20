РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы, в 2020 году в регионе 35 тысяч выпускников, они уже получили свои аттестаты.
Также он поблагодарил учителей, которые провели профессионально и добросовестно непростой учебный год.
«Они тоже за вас переживают, и я уверен, что вы их не подведете», - отметил губернатор.
Также глава региона поздравил родителей, которые отправляют своих детей во взрослую жизнь.
Он также выразил уверенность в том, что все выпускники найдут в себе силы и целеустремленность, а также достигнут самых лучших результатов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии