РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы, в 2020 году в регионе 35 тысяч выпускников, они уже получили свои аттестаты.

«Я желаю каждому из вас поступления в желаемый университет, пусть у вас сбываются все самые смелые мечты, а задуманное будет реализовано», - написал Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также он поблагодарил учителей, которые провели профессионально и добросовестно непростой учебный год.

«Они тоже за вас переживают, и я уверен, что вы их не подведете», - отметил губернатор.

Также глава региона поздравил родителей, которые отправляют своих детей во взрослую жизнь.

Он также выразил уверенность в том, что все выпускники найдут в себе силы и целеустремленность, а также достигнут самых лучших результатов.