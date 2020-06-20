РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Подольские огнеборцы начали проводить занятия в теплодымокамере по спасению людей, чтобы отработать командные навыки, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «Вконтакте».

«В Подольске 19 июня на территории 7-й пожарно-спасательной части Подольского гарнизона провели занятия в дымокамере с газодымозащитниками 247-й и 257-й пожарной части Подольского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

Занятия рассчитаны на четыре дня, их проведут с каждым дежурным караулом. Все задачи, поставленные перед участниками занятий, решили. Огнеборцы отработали навыки, необходимые в повседневной работе при спасении людей и тушении пожаров.

В ходе занятий отрабатывают слаженность действий личного состава в условиях нулевой видимости и сильного задымления, взаимовыручку, а также проверяли профессиональные навыки. В непростых условиях, максимально приближенных к реальным, звену газодымозащитников нужно найти условного пострадавшего. Такие занятия проводят один раз в квартал.

Руководили занятиями начальник 7-й пожарно-спасательной части, старший лейтенант внутренней службы Павел Екимов и начальник 247-й пожарной части Игорь Борисов.





