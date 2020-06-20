РИАМО - 20 июн. В небе над Московской областью парашютисты в ходе показательных прыжков развернули самое большое в истории знамя Победы размером 375 квадратных метров, а также 600-метровый флаг России, сообщает ТАСС.

«Вес флага России вместе с грузом и системой крепления - более 120 килограммов, размеры - 20 на 30 метров, знамени Победы - более 110 килограммов и 15 на 25 метров», — отмечается в материале.

Серия показательных прыжков проводилась в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Парашютисты прыгали с высоты 2,2 тысячи метров со специальными парашютами для десантирования с большими грузами.

Такие прыжки с тяжелыми флагами уникальны, их могут выполнить немногие.

«Именно в годы войны начала бурно развиваться парашютная отрасль нашей страны, ряд предприятий, (сейчас – ред.) входящих в холдинг «Технодинамика», уже тогда изготавливали парашюты для Красной армии. Парашюты ПД-41 и ПД-42м отшивались в Иваново и Солнечногорске», — сказал гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Также в небе были развернуты флаги Ростеха и «Технодинамики».

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