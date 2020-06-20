РИАМО - 20 июн. В Москве восстановили движение на Востряковском и Колпачном проездах, где ранее произошло подтопление проезжей части, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Дорожники работают на участках над восстановлением движения», — отмечается в материале.

На данный момент также движение восстановили на улице Покрышкина.

Ранее из-за сильного ливня подтопления произошли на Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлево-Товарная, на Востряковском проезде, владение 6, строение 46 и на Мичуринском проспекте, дом 80.

Горожан просят планировать поездки заранее.