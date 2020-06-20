РИАМО - 20 июн. В столице движение наземного транспорта затруднено из-за обильных ливней в Москве, которые подтопили проезжую часть, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Специалисты оперативно работают на участках над восстановлением движения», — отмечается в материале.

Ведомство просит горожан планировать свои поездки заранее.

Подтопления произошли на Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлево-Товарная, на Востряковском проезде, владение 6, строение 46 и на Мичуринском проспекте, дом 80.