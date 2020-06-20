РИАМО - 20 июн. В столице в районе улицы Подольских Курсантов, дом 26 устранили подтопление и восстановили движение, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«На улице Подольских Курсантов движение восстановлено, подтопление устранено», — отмечается в материале.

Ранее в Москве из-за сильных дождей подтопило проезжую часть в районе пересечения Варшавского шоссе с Дорожной улицей, около железнодорожной станции Бирюлево-товарная, рядом с Востряковским проездом, владение 6, строение 46.

ЦОДД просит водителей заранее планировать поездку с учетом подтоплений.