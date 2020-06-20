РИАМО - 20 июн. В столице до ночи субботы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня, местами очень сильного, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице предупреждение из-за сильного дождя действует до 22:00 субботы.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили на территории Брянской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза и град. Температура воздуха составит до 26-28 градусов. При грозе порывы северного ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.