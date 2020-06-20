РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 июн. В подмосковном Дзержинском дети спасли маме жизнь, у женщины начался ангиоотек, сообщили в Instagram-аккаунте больницы Дзержинского.

«Мне стало плохо в лифте, начался ангиоотек, я начала задыхаться и уже в квартире потеряла сознание, они вызвали скорую и стали делать искусственное дыхание, старшая дочка Ангелина набрала сама шприц с лекарством «Преднизолон» и сделала мне укол, поставили градусник, а там 41, отпоили водой и привели в чувства», - сказала мама девочек.

Она добавила, что, так как эти действия дети наблюдают уже на протяжении четырех лет, возможно это помогло избежать трагедии. Скорая приехала через пять минут после звонка. Девочки встретили скорую и рассказали, какие действия они предприняли, говорить я еще не могла, и они все сами рассказывали врачу скорой, та их похвалила, что они не растерялись, и сделала еще укол гормона в вену.

По ее словам, у нее отек медленно сходил, но ее все равно забрали в больницу для дальнейшего наблюдения и обследования.

«Я даже никогда не думала, что дети 11 и девять лет могут и знают так много, и это может спасти жизнь. Очень горжусь ими!» - завершила мама девочек.

Поступок девочек не остался незамеченным: Ангелине Русу и Полине Русу были вручены подарки, а их отвага и мужество останутся примером для многих взрослых.