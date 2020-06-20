РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Сотрудники и воспитанники молодежного центра «Максимум» Подольска приняли участие в передаче родственникам останков красноармейца рабоче-крестьянской Красной Армии Василия Агафонова, обнаруженных на линии обороны города Москвы, сообщается в группе «Молодежный центр» «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 20 июня в деревне Кузовлево прошло торжественное мероприятие по передаче родственникам останков красноармейца рабоче-крестьянской Красной Армии Василия Агафонова, обнаруженных на линии обороны города Москвы. Он погиб в годы Великой Отечественной войны при обороне Москвы в 1941 году. В торжественном мероприятие приняли участие сотрудники и воспитанники Молодежного центра «Максимум» Подольска», - говорится в сообщении.

Ежегодно отряды военно-поискового объединения «Память» несут Вахту Памяти по поиску и перезахоронению солдат, погибших в 1941 году при обороне столицы. За 32 года с воинскими почестями преданы земле свыше 1,9 тысячи солдат, установлено 269 имен героев.

Близ деревни Кузовлево в поселении Роговское новой Москвы находится мемориал «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная».