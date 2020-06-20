РИАМО - 20 июн. В Подмосковье за прошедшие сутки скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе скончались 778 зараженных.

Всего в Московской области зафиксировано 53 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 22 596 человек.

В Подмосковье начали снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии Covid-19. Однако для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.